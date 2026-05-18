Международный день музеев объединил более 200 тысяч обучающихся Подмосковья

Каждый год 18 мая мир отмечает Международный день музеев, который подчеркивает значимость сохранения исторической памяти и культурного наследия. В этом году более 200 тысяч учащихся Московской области приняли участие в мероприятиях, организованных в честь этого дня, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В образовательных учреждениях по всей России активно развиваются школьные и студенческие музеи под руководством советников директоров по воспитанию. Более 25 тысяч музейных пространств рассказывают о различных темах, включая героическое прошлое, выдающихся земляков и культурные традиции.

В преддверии Международного дня музеев «Навигаторы детства» и Движение Первых провели акции в рамках Всероссийской акции «Хранители времени». Учащиеся школ и учреждений среднего профессионального образования (СПО) вместе с родителями и педагогами организовали выставки «Артефакт моей семьи», где представили семейные реликвии.

Также были проведены исследования «Голос экспоната», в ходе которых ребята подготовили справки и подкасты о музейных предметах. Они раскрыли историю каждого экспоната, его культурные особенности и значение для семьи, города и народа.

Кроме того, обучающиеся сняли видеоролики в рамках виртуального тура «Мой любимый зал», где провели экскурсии по музеям своих образовательных организаций и населенных пунктов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентр | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

