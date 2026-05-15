Международный день климата напомнит о важности заботы об окружающей среде

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день климата. Эта дата призвана привлечь внимание к проблеме негативного влияния человеческой деятельности на природу, которое ведет к климатическим изменениям.

Впервые вопрос изменения климата обсуждался на международном уровне в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Тогда представители более 180 стран мира подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата. Пять лет спустя был утвержден Киотский протокол — документ, обязывающий развитые страны и государства с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

«Изменение климата — один из наиболее значимых факторов для состояния окружающей среды, экологической ситуации, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Мы видим, как в связи с потеплением меняются — и порой не в лучшую сторону — условия существования флоры и фауны».

Каждый может внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями. Для этого нужно воспитывать экологические привычки: реже пользоваться автомобилем, поддерживать акции по высадке деревьев и расчистке водоемов, экономить электроэнергию и воду, выбирать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности, покупать товары в биоразлагаемой упаковке.