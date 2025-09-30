Международный день глухих отметили в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

В музее-заповеднике Антона Чехова прошло сразу несколько мероприятий в рамках проекта «Чехов в жесте». Творческая программа объединила ценителей творчества писателя и представителей сообщества глухих и слабослышащих .

События дня разделили на две части. Первая включала адаптированные экскурсии по усадьбе на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей.

Вторая часть прошла в Театральном дворе. Здесь состоялась премьера видеоспектаклей, снятых по трем рассказам Антона Чехова — «Гриша», «Скрипка Ротшильда» и «Злоумышленник». Эти работы созданы в рамках инклюзивного проекта «Чехов в жесте» с участием артистов московского театра неслышащих актеров «Недослов». Главная особенность постановок — место действия. События разворачивались на фоне усадьбы автора произведений, что создало особую атмосферу достоверности.

Искренняя реакция зала и оживленная дискуссия после показа, в которой приняли участие неслышащий экскурсовод Людмила Жадан, постановщик жеста Варвара Ромашкина, представители продакшна ARTIANT, а также артисты и режиссер театра Сергей Бидной, показали интерес публики. Это стало лучшим доказательством, что работа была проделана не напрасно, и у истории есть все шансы на продолжение.

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Свет».