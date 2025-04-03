Международный день детской книги отметили в Богородском округе

Открытый урок, посвященный детской литературе, прошел в Глуховской школе-интернате № 2. В гости к ребятам пришел руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Владимир Хватов.

Открытый урок был посвящен Международному дню детской книги. Владимир Хватов поприветствовал ребят и педагогов, рассказал о любимых произведениях, прочитанных в детстве, о значении книг для каждого человека. Гость поделился своими детскими воспоминаниями, рассказав о любимых персонажах. Среди них были герои «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, «Два капитана» Вениамина Каверина.

«Эти книги учат человеческим ценностям, бескорыстной и преданной дружбе, взаимопомощи… Ничто так не развивает воображение, как чтение. Ни телевидение, ни интернет не сравнятся с книгой, на страницах которой мы найдем целый мир эмоций и знаний, способных порадовать, помочь в трудную минуту», — отметил председатель совета депутатов.

Почетным гостем урока стала член Союза писателей России, автор детских книг Александра Мазуркевич. Ребята внимательно слушали рассказы и воспоминания писательницы, задавали вопросы и интересовались ее творчеством.