Международный день бокса отметили в Павловском Посаде
В Центральном парке города Павловский Посад прошла открытая тренировка и турнир по шапочным боям в рамках международного Дня бокса. Под руководством тренера Центра единоборств «Витязь» Никиты Леденева ребята освоили базовые техники бокса: стойку, джебы, кроссы, боковые хуки и апперкоты, учились контролировать дистанцию и защиту.
А завершились занятия парными спаррингами, где юные спортсмены проверили свои навыки в действии.
Особое внимание привлекли шапочные бои — старая русская игра в новом формате. Здесь нельзя наносить удары, а цель — удержать свою шапку и снять ее с соперника. Соревнование развивает реакцию, координацию и командный дух. В мероприятии приняли участие не только спортсмены, но и волонтеры, а также активисты Молодой Гвардии.
«Международный день бокса отличная возможность показать жителям округа, что бокс — это прежде всего техника, дисциплина и уважение к сопернику. Число юных боксеров в Павловском Посаде растет: все больше ребят увлекаются спортом, посещают тренировки и осваивают ринг», — депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.
Мероприятие организованно при поддержке Центра единоборств «Витязь» и местного отделения партии «Единая Россия».