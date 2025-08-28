Международный день бокса отметили в Павловском Посаде

В Центральном парке города Павловский Посад прошла открытая тренировка и турнир по шапочным боям в рамках международного Дня бокса. Под руководством тренера Центра единоборств «Витязь» Никиты Леденева ребята освоили базовые техники бокса: стойку, джебы, кроссы, боковые хуки и апперкоты, учились контролировать дистанцию и защиту.

А завершились занятия парными спаррингами, где юные спортсмены проверили свои навыки в действии.

Особое внимание привлекли шапочные бои — старая русская игра в новом формате. Здесь нельзя наносить удары, а цель — удержать свою шапку и снять ее с соперника. Соревнование развивает реакцию, координацию и командный дух. В мероприятии приняли участие не только спортсмены, но и волонтеры, а также активисты Молодой Гвардии.