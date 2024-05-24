Международный день биологического разнообразия отметили в Лобне

В социально-реабилитационном центре «Лобненский» прошло занятие для детей и подростков. Мероприятие было посвящено Международному дню биологического разнообразия.
В социально-реабилитационном центре «Лобненский» 22 мая прошло тематическое занятие, посвященное Международному дню биологического разнообразия.
Педагог дополнительного образования Джамиля Урусова в доступной форме рассказала воспитанникам о разнообразии живых организмов на планете. Занятие было направлено на формирование у детей ответственного отношения к природе.
Мероприятие прошло в рамках реализации дополнительной образовательной программы экологической направленности.