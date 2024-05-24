Международный день биологического разнообразия отметили в Лобне

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

В социально-реабилитационном центре «Лобненский» прошло занятие для детей и подростков. Мероприятие было посвящено Международному дню биологического разнообразия.

В социально-реабилитационном центре «Лобненский» 22 мая прошло тематическое занятие, посвященное Международному дню биологического разнообразия.

Педагог дополнительного образования Джамиля Урусова в доступной форме рассказала воспитанникам о разнообразии живых организмов на планете. Занятие было направлено на формирование у детей ответственного отношения к природе.

Мероприятие прошло в рамках реализации дополнительной образовательной программы экологической направленности.

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