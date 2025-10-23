Международный день белой трости отметили в Красногорске
В этом году дата имеет особое значение: 100 лет назад было создано Всероссийское общество слепых и его Московская областная организация. На торжественное мероприятие в усадьбу Знаменское-Губайлово в Красногорске приехали члены красногорско-истринского филиала, который насчитывает более 150 человек.
День белой трости включили в календарь ООН полвека назад, чтобы привлечь внимание мира к проблемам незрячих и слабовидящих людей. Всероссийское общество слепых и его областная организация делают много для защиты прав инвалидов по зрению, сами при этом нуждаясь в поддержке.
Руководители общественных движений, представители администрации округа и депутаты вручили почетные награды активистам, постоянно участвующим в жизни округа и области и подающим остальным яркий пример стойкости духа.
Депутат Московской областной думы Роман Володин вручил председателю местного филиала социальный сертификат и подчеркнул, что члены организации — удивительные люди.
«Вот глаза закроем и представим, какое количество людей живут в таком состоянии. Самое важное, как мне кажется, чтобы наши друзья чувствовали уверенно себя, а они будут уверены, если мы будем рядом, будем говорить о проблемах и их решать. Они очень такие, знаете, чувствительные люди. Казалось бы, мы должны заботиться о них, а у них, наоборот, внутренний такой позыв, такое рвение помочь», — сказал Роман Володин.
Заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья умеют преодолевать трудности с высоко поднятой головой, и призвал учиться их жизнелюбию и оптимизму.