Международный день белой трости отметили в Красногорске

В этом году дата имеет особое значение: 100 лет назад было создано Всероссийское общество слепых и его Московская областная организация. На торжественное мероприятие в усадьбу Знаменское-Губайлово в Красногорске приехали члены красногорско-истринского филиала, который насчитывает более 150 человек.

День белой трости включили в календарь ООН полвека назад, чтобы привлечь внимание мира к проблемам незрячих и слабовидящих людей. Всероссийское общество слепых и его областная организация делают много для защиты прав инвалидов по зрению, сами при этом нуждаясь в поддержке.

Руководители общественных движений, представители администрации округа и депутаты вручили почетные награды активистам, постоянно участвующим в жизни округа и области и подающим остальным яркий пример стойкости духа.

Депутат Московской областной думы Роман Володин вручил председателю местного филиала социальный сертификат и подчеркнул, что члены организации — удивительные люди.