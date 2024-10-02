Международный чемпионат по маникюру прошел в Волоколамске

Мастера по маникюру посоревновались в качестве и оперативности работы в Волоколамске. Там организовали международный чемпионат.

Участники представили свои разработки в маникюре, педикюре, парикмахерском искусстве, художественной росписи на типсах, аэрографии, акриловой лепке, инкрустации предметов и многом другом.

Соревнования шли два дня. Работы оценивали эксперты и профессионалы.

Также в рамках форума прошли конгресс и показы модных коллекций. Кроме того, организовали творческие выступления и лекции известных спикеров, экспертов и врачей-косметологов.