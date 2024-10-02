Международный чемпионат по маникюру прошел в Волоколамске
Мастера по маникюру посоревновались в качестве и оперативности работы в Волоколамске. Там организовали международный чемпионат.
Участники представили свои разработки в маникюре, педикюре, парикмахерском искусстве, художественной росписи на типсах, аэрографии, акриловой лепке, инкрустации предметов и многом другом.
Соревнования шли два дня. Работы оценивали эксперты и профессионалы.
Также в рамках форума прошли конгресс и показы модных коллекций. Кроме того, организовали творческие выступления и лекции известных спикеров, экспертов и врачей-косметологов.
Отметим, что Волоколамск принимает чемпионат серии Lucky Star уже в третий раз. Мероприятия прошли при поддержке Международного экспертного сообщества профессионалов индустрии красоты.
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