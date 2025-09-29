Международный чемпионат по маникюру прошел в Волоколамске

Участники профессионального конкурса Lucky Star продемонстрировали искусство маникюра, педикюра, моделирования и дизайна ногтей. Чемпионат собрал в Центре культуры и творчества «Родники» более 150 мастеров из России, Белоруссии, Казахстана и Израиля.

Организатор мероприятия, руководитель школы эстетики Lucky Star Ирина Шеханова рассказала, что программа была максимально насыщенной и полезной для всех участников. «Волоколамск стал площадкой для профессионального диалога. В рамках чемпионата мы провели масштабный конгресс, показы модных коллекций, творческие выступления и лекции от ведущих экспертов», — отметила она.

Мастера показали свои работы как в традиционных направлениях маникюра и педикюра, так и в художественной росписи, представив разнообразие техник и стилей. Ногти превращали в настоящие произведения искусства.

Победителям конкурса вручили заслуженные награды, а зрителям не только продемонстрировали лучшие работы, но и организовали для них концертную программу.