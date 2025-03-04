Международные турниры по настольному хоккею прошли в Ленинском округе

Муниципалитет стал площадкой сразу для нескольких соревнований: Region Moscow Cup, этапа мирового тура Scorpion grand-Prix, а также Кубка главы Ленинского округа и открытого командного Кубка России три на три. В течение двух дней за награды боролись более 100 спортсменов из России и Белоруссии.

Турниры проводились по традиционной схеме. На первом этапе спортсмены участвовали в квалификационных группах, после чего продолжили борьбу за призовые места в высшей, первой и второй лигах. В серии плей-офф сошлись самые сильные игроки. Именно эти матчи определили абсолютных победителей.

Во второй день соревнований игроки команды «Ветераны» из города Видное показали отличные результаты, став серебряными призерами в первой лиге командного турнира.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Владимир Каширин заявил, что турниры стали настоящим спортивным праздником и продемонстрировали высокий уровень развития этого вида хоккея в России и Белоруссии. «Важно отметить отличную организацию мероприятия и активное участие спортсменов из двух стран, что подтверждает объединяющую силу спорта», — сказал Владимир Каширин.

Организаторами и партнерам турнира стали администрация муниципалитета, партия «Единая Россия» и «Молодая гвардия», а также Московская Лига настольного хоккея.