Международные соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске

На Истринском водохранилище в Солнечногорске состоялся международный турнир по водным лыжам «Московский регион Истра 2025». 45 лучших спортсменом из России и ближнего зарубежья продемонстрировали свои навыки в слаломе, фигурном катании и прыжках с трамплина.

В числе участников ьыли заслуженные мастера спорта, члены сборной России и молодые таланты. Лучших определили в открытой категории «Open» для мужчин и женщин.

«Почетно, что Солнечногорск выступает традиционной площадкой для соревнований такого высокого уровня. Это вдохновляет нашу молодежь на новые свершения», — рассказала заместитель главы округа Виктория Куракова.

Турнир организовала Федерация воднолыжного спорта Московской области при поддержке Минспорта региона. По словам организаторов, эти соревнования, которые проходят каждый год, демонстрируют, насколько спортсмены готовы к новому сезону.

«Их можно рассматривать как подготовительный этап к чемпионату России, на котором будет производиться отбор в сборную для выступления на чемпионате Европы. Спортсмены в этом году готовы сильнее, чем на этом же этапе в прошлом году. Это говорит, что результаты, которые будут показаны в этом сезоне далее, будут выше», — рассказал официальный представитель Федерации воднолыжного спорта Московской области Андрей Абазин.

По итогам соревнований спортсмены получили медали, грамоты и денежные вознаграждения. Виктория Мухина, завоевавшая бронзу, уже 14 лет увлекается водными лыжами. В девять лет она впервые встала на них и поняла, что нашла свое призвание.

«Я очень люблю этот спорт, это часть моей жизни. За хорошими результатами стоит большой труд. Я тренируюсь каждый день, и вдохновляет меня желание достичь еще большего. Пока всего не добьюсь, не закончу. Соперники были очень сильные, показали отличные результаты», — рассказала бронзовый призер «Московского региона Истра 2025» Виктория Мухина.

Для зрителей подготовили развлекательную программу с творческими номерами. Каждый желающий мог попробовать свои силы в заплыве на сап-бордах и побороться за крутой приз.

Соревнования «Московский регион Истра» проходят по правилам Международной федерации водных лыж и вейкборда (IWWF), которая является главной организацией, управляющей всеми водными видами спорта на буксире. Впервые эти соревнования прошли в Солнечногорске в 2019 году. Уже традиционно их устраивают на площадке водно-спортивного клуба «Альфа», который находится в деревне Полежайки.

