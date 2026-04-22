Международные соревнования по спортивной акробатике пройдут в Одинцове

В Одинцово пройдут международные соревнования по спортивной акробатике «Кубок Гургенидзе». Ожидается, что в турнире примут участие около 500 спортсменов из восьми стран и 21 региона России.

Акробаты будут бороться за призовые места в пяти дисциплинах: женские, мужские и смешанные пары, а также тройки и четверки. В программу состязаний войдут балансовое, темповое и комбинированное упражнения многоборья.

«Главная цель турнира — проверить спортивную форму команды перед этапами Кубка мира и чемпионатом России», — отметил главный тренер сборной России по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе.

Трансляция соревнований будет доступна на [официальной странице ФГР ВКонтакте](https://vk.com/acrogymrus).

Вход на соревнования свободный, но требуется предварительная регистрация.

Аккредитация СМИ: Алина Спиридонова, media@sportgymrus.ru, +7-996-923-79-47.

Место проведения: г. о. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22, «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс».

Дата и время: с 30 апреля по 2 мая 2026 года.