Международные соревнования по городошному спорту прошли в Подольске

В Подольске завершились первые Международные соревнования по городошному спорту. В них приняли участие порядка 80 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии, Германии и Китая.

В программу турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вошли классические и европейские городки, личные и командные соревнования. Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства спорта России.

Организацией и проведением соревнований занимались Министерство спорта РФ, Международная федерация городошного спорта и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России». В следующем году любителей городков ждет еще одна знаковая дата — 90-летие первого чемпионата СССР.