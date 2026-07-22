Международные соревнования по гандболу пройдут в Чехове

Летний международный Кубок губернатора Московской области по гандболу будет проходить же в девятый раз во Дворце спорта «Олимпийский» с 21 по 23 августа. В турнире примут участие четыре команды.

На три дня база гандбольной команды «Чеховские медведи» превратится в международную арену. Для местных спортсменов турнир — это возможность защитить статус многократного победителя турнира и оставить кубок дома. В этом году чеховским гандболистам предстоит сразиться с клубом «Аль‑Ахли» из Египта, минским СКА и «Зенитом» из России.

Первый Кубок губернатора прошел в Чехове в 2004 году. За главный приз боролись сборные России, Германии, Египта, Дании, Сербии и Черногории, а также Франции, которая и выиграла кубок. В 2006 году победителями стали «Чеховские медведи». В 2007 году хозяева вновь получили почетный трофей, в 2019 году кубок увезли белорусы. В 2020 году «Чеховские медведи» отвоевали приз и с тех пор они сохраняют статус сильнейшей команды.