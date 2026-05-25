Международные соревнования по бегу прошли в Раменском

23 мая в Раменском округе состоялись массовые забеги в рамках международных соревнований «ЗаБег.РФ». Участниками стали около 850 человек, которые вышли на дистанции от 1 до 21,1 километра.

Соревнования прошли на улицах Раменского, где были организованы забеги для спортсменов разного уровня подготовки. Площадкой для старта и финиша стала парковка стадиона «Сатурн». Здесь же разместили зоны для переодевания, хранения вещей, отдыха и питания. Для зрителей и участников оборудовали фан-зону, где можно было следить за ходом забегов.

На трассе работали волонтеры, которые обеспечивали участников водой и фруктами. Это помогало спортсменам поддерживать силы на длинных дистанциях. Особенно это было важно для тех, кто выбрал полумарафон и забег на 20,1 километра.

Маршруты проходили по улицам города и позволяли участникам увидеть его основные локации. Около 300 человек выбрали дистанцию 10 километров, еще примерно 150 спортсменов вышли на более длинный маршрут. Победителем полумарафона стал житель Раменского округа Никита Минашкин.

«Я много лет тренировался и стремился к этой победе. Для меня это важный результат и большая мотивация двигаться дальше», — сказал он.

Все участники получили памятные медали. Призеры и победители в своих категориях поднялись на сцену, где им вручили награды и поздравили под аплодисменты зрителей.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев отметил, что такие забеги стали традицией для территории и привлекают все больше жителей.

«Проведение таких забегов в Раменском стало уже доброй традицией. Пусть этот день вдохновит жителей на занятия спортом, заботу о здоровье и новые достижения», — подчеркнул он.