Международные соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Химках

Сильнейшие экипажи мира поборются за первенство в одной из самых зрелищных дисциплин. Мероприятие нацелено на развитие технического потенциала и привлечение молодежи в спорт.

Участники будут состязаться в «воздушных боях» на кордовых моделях самолетов в рамках дисциплины F-2D. Ее ключевыми особенностями являются динамичность и высокие требования к физической форме спортсменов, их реакции, координации, а также способности мгновенно принимать тактические решения и работать в команде.

Для соревнований используются специальные модели летательных аппаратов. Несмотря на малый вес, не превышающий несколько сотен граммов, они способны разгоняться до скорости более 150 км/ч.

«Такие турниры развивают техническое творчество, укрепляют спортивные традиции и привлекают молодежь к активному образу жизни. Уверен, что эти соревнования подарят участникам и зрителям незабываемые впечатления», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Мероприятие состоится на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» по адресу: микрорайон Планерная, владение 1. Наблюдать за борьбой за звание сильнейших можно с 10:00 до 18:00 ежедневно. Вход для всех желающих бесплатный.