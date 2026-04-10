Международные дни домов-музеев отметят в Подмосковье 18 и 19 апреля

18 и 19 апреля проходят Международные дни домов-музеев. В эти дни мемориальные музеи и музеи выдающихся личностей со всего мира объединяются в праздновании, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского пройдет праздничная программа. Гости смогут познакомиться с историей уникального места, принять участие в творческих занятиях, а также посетить специальные тематические экскурсии и интерактивы для детей [1].

Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник также присоединится к празднованию. В Доме А. С. Голубкиной пройдет интерактивное занятие «Несколько слов о ремесле скульптора». Гости познакомятся с именем выдающегося русского скульптора Анны Голубкиной и ее единственной книгой, а также выполнят работу по тематике творчества мастера под руководством научного сотрудника музея [2].

В музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» состоится обзорная экскурсия. Посетители узнают, как «Даровое» нашло отражение в романах «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы» и других произведениях. Также гости смогут прогуляться по обширной мемориальной природной территории с прекрасно сохранившимся ландшафтом конца XVIII – первой половины XIX веков.

Подробная информация и запись на мероприятия — на сайтах музеев-заповедников.

