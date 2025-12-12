Международные Бартрамовские чтения прошли в Сергиевом Посаде

В Художественно-педагогическом музее игрушки имени Николая Бартрама 9 декабря состоялись XVII Международные Бартрамовские чтения. Мероприятие объединило исследователей, педагогов и специалистов в области детской культуры.

Участники встречи обсудили роль роль традиционной игрушки в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи.

Руководитель обособленного подразделения Фонда развития города Сергиев Посад Марина Сахно также присоединилась к чтениям. Она отметила особый статус города как признанной столицы российской игрушки. В Сергиевом Посаде много лет зарождались традиции этого промысла и крепкие партнерские связи с коллегами из разных уголков России.

Отметим, что Бартрамовские чтения проводят каждый год в честь создателя музея игрушки Николая Бартрама. Он был основоположником научного исследования детской игровой культуры в стране.

