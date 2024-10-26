Международную выставку растений открыли в Химках

В Химках стартовала уникальная выставка растений «Кооперация питомников — 2024», которая собирает в одном месте представителей торговых сетей, садовых центров, застройщиков и ландшафтных дизайнеров. Традиционно площадкой проведения мероприятия стал садовый центр «Вашутино».

Выставка проходит в Химках уже в четвертый раз и в этом году собрала рекордное количество участников. На мероприятии свои достижения представили 115 питомников из России, Белоруссии и Казахстана. Также стенды выставили компании-партнеры по производству садовой техники и грунта.

Участники имеют возможность не только продемонстрировать свою продукцию, но и обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства и полезные контакты. Многие из них заключают договора о сотрудничестве прямо на выставке. Кроме того, организаторы подготовили тематическую лекционную программу для гостей.

«Такой выставки в России пока нет нигде. Участники не только представляют свои достижения, но и могут посетить интересные научные семинары. Первый день посвящен агротехнике, второй — ландшафтному дизайну, а третий — различным актуальным темам», — рассказал руководитель питомника «Вашутино» Глеб Демченко.

Выставка «Кооперация питомников» традиционно проходит в конце октября и длится три дня. Это масштабное событие объединяет флагманов отрасли, позволяя им расти и развиваться.

Питомник «Вашутино» работает в Химках уже более 20 лет и предлагает широкий ассортимент растений, включая декоративные и плодовые, которые активно используются в оформлении городского озеленения по всему Подмосковью. Возрастное ограничение — 0+.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».