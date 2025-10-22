Международную выставку растений открыли в Химках

Мероприятие в садовом центре «Вашутино» соберет достижения более 140 питомников из России и Белоруссии. Посетителям представят многолетние цветы, декоративные травы, хвойные и лиственные деревья, а также редкие виды растений.

В программу включены экспертные доклады, семинары и мастер-класс по прививке растений. Специалисты проведут круглый стол, посвященный мерам сохранения исчезающих видов.

Кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Чекунов выступит с докладом на тему «О разных сортах ели и их использовании в ландшафтном дизайне». Доктор биологических наук Наталья Ковалева поделится советами по повышению плодородия почв. Дополнительно обсудят оформление творческих заказов, маркировку растений в питомниках, особенности агротехники и посадку многолетних растений.

Выставка станет площадкой для встреч представителей торговых сетей, садовых центров, застройщиков и ландшафтных дизайнеров. Участники смогут презентовать продукцию, обменяться опытом и установить деловые контакты.

«Развитие питомников — это важная задача для нашего региона. Выставка „Кооперация питомников-2025“ — отличная площадка для обмена опытом, демонстрации достижений и налаживания деловых связей. Данные мероприятия, направленные на развитие отрасли, положительно скажутся и на состоянии окружающей среды, которая является немаловажным фактором комфортной жизни наших жителей», — отметил руководитель питомника, муниципальный депутат Глеб Демченко.

Мероприятие пройдет по адресу: Вашутинское шоссе, строение 712, территория «Питомника Вашутино». Время работы: с 10:00 до 18:00. Для посещения обязательна предварительная регистрация по ссылке.