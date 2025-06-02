Международную выставку картин открыли в музее «Новый Иерусалим» в Истре

В музее «Новый Иерусалим» в Истре открыли новую художественную выставку под названием «Свет между мирами». Посетители увидят картины Александра Шевченко, Василия Черныгина, Сергея Романовича и других известных модернистов 20-30-х годов.

На выставке представили более 160 живописных картин и еще 40 графических работ. Из них 80 привезли из Узбекистана, полотна впервые можно увидеть в России. Картины собирали два региональных музея: подмосковный «Новый Иерусалим» и Нукусский художественный музей Узбекистана.

Перед выставкой более 40 полотен реставрировали российские и узбекские специалисты — это стало для обеих сторон отличной возможностью обменяться опытом и знаниями. Идея выставки появилась еще пять лет назад, к ней готовились очень тщательно, продумывая каждую деталь. В картинном зале можно услышать голоса художников. Эта экспозиция объединила в себе не только узбекский и русский модернизм, но и историю советского союза в целом. Выставка будет работать до 8 ноября.