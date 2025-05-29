Международную выставку картин эпохи модернизма открыли в «Новом Иерусалиме»
Международная выставка «Свет между мирами», посвященная советскому, узбекскому и русскому модернизму 1920-1930-х годов, открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В экспозиции представлены свыше 160 полотен.
Посетители смогут увидеть картины Климента Редько, Александра Волкова, Соломона Никритина и других представителей модернизма. Экспозиция состоит из тематических частей, каждая из которых позволяет проникнуться духом времени.
Звуковые инсталляции дают гостям возможность почувствовать эмоции художников, которые они вложили в свои работы.
«Это такой хороший культурный мост, который укрепляет связи между нашей страной и Узбекистаном», — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который посетил церемонию открытия выставки.
Помощник главы государства Владимир Мединский выразил надежду на то, что таких связей между странами будет еще больше и напомнил, что государства объединяют многовековые исторические связи, любовь к общей культуре.
Все работы, представленные в экспозиции, позволяют зрителям глубже осмыслить художественное наследие ХХ века.
«Ценность выставки в том, что она родилась, благодаря совместном сотрудничеству музея „Новый Иерусалим“ и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Это не просто дипломатический шаг в сфере культуры, это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее выставку поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Уверен, что совместный проект „Свет между мирами“ поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в „Новый Иерусалим“», — отметил глава региона.
Проект реализуют совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.
Выставку можно посетить до 8 ноября.