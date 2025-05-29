Международную выставку картин эпохи модернизма открыли в «Новом Иерусалиме»

Международная выставка «Свет между мирами», посвященная советскому, узбекскому и русскому модернизму 1920-1930-х годов, открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В экспозиции представлены свыше 160 полотен.

Посетители смогут увидеть картины Климента Редько, Александра Волкова, Соломона Никритина и других представителей модернизма. Экспозиция состоит из тематических частей, каждая из которых позволяет проникнуться духом времени.

Звуковые инсталляции дают гостям возможность почувствовать эмоции художников, которые они вложили в свои работы.

«Это такой хороший культурный мост, который укрепляет связи между нашей страной и Узбекистаном», — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который посетил церемонию открытия выставки.