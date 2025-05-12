Международную выставку картин эпохи модернизма откроют в «Новом Иерусалиме» 30 мая

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 30 мая откроется выставка «Свет между мирами». Проект посвятят советскому, узбекскому и русскому модернизму 1920-1930-х годов.

Посетители смогут увидеть свыше 160 картин, в том числе работы Александра Волкова, Соломона Никритина, Климента Редько и других. Полотна для экспозиции предоставили «Новый Иерусалим» и Музей искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.

«Уверен, что совместный проект „Свет между мирами“ поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в „Новый Иерусалим“», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кураторами выставки стали именитые искусствоведы и историки Людмила Денисова, Елена Папченко, Надежда Плунгян, Лариса Черненилова и Александр Балашов.

«Выставочный проект „Свет между мирами“, объединяющий два региона, отдаленных друг от друга более чем на 2000 километров, две страны, связанные общими страницами истории, — важнейший международный культурный мост, значение которого сегодня сложно переоценить», — обратил внимание министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для удобства посетителей экспозицию разделили на тематические части, каждая из которых подчеркивает уникальный дух времени. Благодаря звуковым инсталляциям гости смогут глубже погрузиться в переживания художников.

Выставка продлится до 8 ноября. Проект реализуют совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.