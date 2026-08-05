Международную выставку детских рисунков открыли в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открылась международная выставка-конкурс детских рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». В экспозицию вошли 120 лучших работ, отобранных российско-китайской экспертной комиссией.

В конкурсе приняли участие более 250 школ из Московской области и Китая. На суд жюри поступило свыше двух тысяч рисунков. По итогам конкурса с каждой стороны определят шесть победителей и 12 призеров.

Торжественное открытие посетили глава городского округа Химки Инна Федотова, представители китайской делегации, заместитель начальника управления общего образования Министерства образования Московской области Елена Жданкина и директор школы № 30, депутат Совета депутатов Химок Татьяна Кавторева.

«Для нас победителями стали все дети. Каждая работа отражает дружбу, взаимное уважение и интерес к культуре друг друга. Символично, что выставка проходит именно в Химках. Сегодня наш городской округ является координационным центром Московской области по развитию российско-китайского образовательного сотрудничества», — отметила Инна Федотова.

Гости познакомились с экспозицией и высоко оценили художественный уровень представленных работ.

По словам Татьяны Кавторевой, выставка стала продолжением системного сотрудничества Химок с Китаем в сфере образования.

«В апреле этого года школа № 30 и экспериментальная средняя школа Цылань подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны развивают совместные языковые программы, планируют обмен делегациями и участие в международных образовательных проектах», — подчеркнула Татьяна Кавторева.

Международная выставка стала еще одним шагом в развитии российско-китайского сотрудничества и открыла школьникам двух стран новые возможности для творческого и культурного обмена.