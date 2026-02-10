Международную спортивную акцию проведут в Красногорске 22 февраля

На площади перед Домом культуры «Подмосковье» в Красногорске 22 февраля состоится международная акция «Быть здоровым — это модно!». К мероприятию через телемост подключатся 12 тысяч человек.

В этом году акция посвящена «Году единства народов России» и приурочена ко Дню защитника Отечества. К ней присоединятся жители более 70 городов страны, включая новые регионы, а также представители Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии и Китая.

Главным событием станет массовое обливание холодной водой в 14:00 по московскому времени. Участники создадут живую картинку — флаг из людей, одетых в цвета национальных флагов.

Также в этот день в Красногорске пройдет зимний турнир по силовому многоборью ГТО. Для гостей подготовили насыщенную программу: семейные спортивные состязания, конкурсы и угощение на полевой кухне.

Регистрация на обливание и соревнования обязательна и проходит на сайте акции.

Организатором выступит спортивно-патриотический клуб «Ярополк».