Международную конференцию на тему получения крахмала из сырья провели в Подмосковье

Международная научно-практическая конференция на тему перспектив развития технологии переработки крахмалсодержащего и инулинсодержащего сырья прошла в Подмосковье. В мероприятии приняли участие эксперты, ученые и предприниматели из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и Турции.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, площадкой для мероприятия стал Федеральный исследовательский центр имени Лорха, специалисты которого внесли вклад в развитие научного подхода к переработке кукурузы, пшеницы, ржи, картофеля и другого сырья в крахмал.

На конференции свои научные работы представили ученые, а представители бизнеса обсудили вопросы глубокой переработки зерна и перспективы развития рынка продукции с высокой добавленной стоимостью.

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