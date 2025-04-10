Международную акцию ко Дню Победы провели в интернате для ветеранов в Ивантеевке

Международная акция «Вальс Победы» прошла в Ивантеевском интернате малой вместимости, где живут пожилые люди и ивалиды. В мероприятии приняли участие не только постояльцы, но также школьникы Пушкинского округа.

Программу акции молодежный совет «Центрлеспроекта». Она символизирует единство поколений и направлена на сохранение памяти о цене, которую Советский Союз заплатил за победу над фашистской Германией.

«Трогательная встреча с людьми, у которых до сих пор не поблекли воспоминания об ужасах войны, для ребят бесценна. Дети с открытым ртом слушали о том, как Красная армия освобождала Белоруссию, как бабушка прятала внука в подвале от бомбежки», — поделилась впечатлениями одна из организаторов акции Ольга Орлова.

По ее словам, для пожилых людей очень важны внимание и забота молодежи.

«Центрлеспроект» в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне провел цикл тематических лекций для учащихся, в рамках которых подрастающему поколению рассказали про лес во время боевых действий.