Международная выставка по развитию ЖКХ пройдет в Красногорске с 11 по 14 ноября

В «Крокус Экспо» в Красногорске с 11 по 14 ноября пройдет международная выставка UtiliCon, которая станет частью масштабного проекта «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов». Форум объединит ключевых специалистов сферы ЖКХ, предложив площадку для обсуждения технологий, обмена опытом и поиска партнеров.

Под экспозицию отведут 60 тысяч квадратных метров. Свои разработки покажут 250 компаний, около 80% из которых — отечественные.

Организаторы ожидают, что за четыре дня выставку посетят порядка 13 тысяч профильных специалистов из более чем 50 российских регионов.

Параллельно развернется насыщенная деловая программа: заявлено участие 110 спикеров и 250 представителей, отвечающих за закупки в отрасли.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилла Григорьева, подобные мероприятия позволяют поделиться наиболее эффективными региональными практиками и перенять опыт других субъектов России и стран.

В центре дискуссий окажутся самые актуальные темы — от внедрения цифровизации в системе учета потребления ресурсов до автоматизации проектирования с помощью аналитики ТИМ/BIM.

Отдельные блоки посвятят модернизации программ капитального ремонта и стратегиям комплексного развития городских пространств.

Содержательная часть форума охватит практически весь технологический спектр ЖКХ: обслуживание жилого фонда и муниципальных территорий, интеллектуальные системы безопасности, цифровые и автоматизированные решения, коммунальную спецтехнику, благоустройство, энергетику, работу с водными ресурсами и инженерными сетями.

