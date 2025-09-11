Международная выставка по обращению с отходами прошла в Красногорске

В красногорском «Крокус Экспо» состоялась 17-я международная выставка «ВэйстТэк». На мероприятии представили различные виды спецтехники, комплектующих изделий для мусоровозов и технологий, используемых на КПО.

Событие посетил и министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Обновление парка спецтехники — одно из приоритетных направлений работы. К примеру, в этом году на линии планируем запустить еще порядка 150 машин. В рамках выставки как раз увидели технику, которую уже активно применяем в своей работе», — отметил он.

Известно, что Московская область налаживает сотрудничество в отрасли с китайскими коллегами. На выставке зарубежных профессионалов пригласили для изучения рекультивации подмосковных полигонов.

«Наша компания вывозит около 70% отходов с обслуживаемых территорий. В своей работе используем надежную и проверенную технику, которая предварительно проходит тестирование. В прошлом году закупили порядка 160 единиц, в этом году в плане еще 130 машин», — сказал руководитель компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

Для решения проблемы запаркованности дворов специалисты используют в регионе мини-мусоровозы. Такую тактику вывоза уже внедрили в Ленинском округе.

Своими проектами на выставке также поделились и представители регоператоров Подмосковья. Они представили процессы экономики замкнутого цикла и рассказали о плюсах цифровизации.