Международная выставка кошек пройдет в Красногорске 29 ноября

С 29 по 30 ноября в «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет международная выставка кошек «Winter Cat Show». На мероприятие приедут владельцы, заводчики и эксперты из разных стран. Гостям покажут более 600 кошек разных пород — как популярных, включая бенгальских, сфинксов и мейн-кунов, так и редких, среди которых чаузи, рэгдоллы и бурмы.

Центральной частью программы станет экспертная оценка животных. Породистых кошек будут судить специалисты российских и международных фелинологических организаций WCF, CFA, AFC и ICU. Они выберут лучших в разных номинациях, а зрители смогут наблюдать за оценками и конкурсами на площадке в режиме реального времени.

Для посетителей предусмотрена насыщенная программа: мастер-классы по уходу за кошками, детские конкурсы и викторины, тематические зоны с образовательными материалами и консультациями специалистов. В течение двух дней будет работать ветеринарный кабинет, где можно получить советы по здоровью и содержанию питомцев.

На выставке также организуют проект «Пристройство». Все желающие смогут взять домой котенка или взрослую кошку. Новым владельцам выдадут стартовый набор, а для оформления потребуется паспорт и заполнение необходимых документов.