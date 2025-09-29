Международная выставка «Конная Россия-2025» прошла в Дмитровском округе

Самое масштабное для наездников и коннозаводчиков и наездников событие состоялось в деревне Сухаревские Горки. В течение трех дней в спорткомплексе «Максима Парк» проходили соревнования, мастер-классы и другие мероприятия.

Гости и участники 10-й международной выставки смогли увидеть шоу спортивных жеребцов, фестиваль иберийской лошади и трюковое состязание, выставку картин художников-иппологов, посетить ярмарку фермерских продуктов и конных сувениров, а также поучаствовать в мастер-классе «Я рисую лошадь».

Для специалистов провели конференции Российской академии тренинга и терапии с лошадьми, мастер-класс по упряжке, ринг-выводка тяжеловозных и аборигенных пород.

27 и 28 сентября в спортивном комплексе состоялись первенство России по троеборью и чемпионат страны среди лошадей отечественных аборигенных пород.