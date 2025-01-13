Международная выставка Food Expo пройдет в Красногорске в марте

С 18 по 20 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет международная выставка Food Expo. Мероприятие объединит ведущих производителей, поставщиков и экспертов индустрии гостеприимства и оптово-розничной торговли.

Food Expo станет площадкой для взаимодействия, продаж и укрепления связей между представителями гостиничного бизнеса, ресторанов, общественного питания, розничной и оптовой торговли. Ожидается, что участниками выставки станут более 200 компаний из России и других стран.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что на мероприятии представят новую экспозицию от производителей мясных продуктов, колбас и деликатесов Meat Expo. Также гостей ждет обширная деловая программа и профессиональные сессии по оценке качества алкогольных напитков.

В рамках выставки пройдут чемпионат Sushi Cup, всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe, конкурс кавистов, конкурс «Лучший сыр Food Expo» и другие активности. Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.