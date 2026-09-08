Международная выставка экологических технологий открылась в Красногорске

С 8 по 10 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит международная выставка ВэйстТэк. В ней участвуют производители оборудования для обращения с отходами, региональные операторы и разработчики природоохранных технологий.

На выставке представлены решения для сбора, сортировки и переработки пластика, стекла, металла и электронного лома. Посетители также могут увидеть готовую продукцию, изготовленную из вторичного сырья.

Специалисты отрасли смогут ознакомиться с современной техникой, найти потенциальных партнеров и обсудить внедрение автоматизированных систем на предприятиях. Для остальных посетителей выставка позволяет проследить весь процесс обращения с отходами — от контейнерной площадки до переработки и выпуска новой продукции.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что обновление парка специализированной техники остается одним из приоритетных направлений работы региона.

Выставка проходит в павильоне 2, зале 5 «Крокус Экспо» по адресу: город Красногорск. Вход бесплатный, для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия.