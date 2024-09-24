Международная выставка декоративного искусства открылась в Волоколамске

Волоколамск не в первый раз становится местом проведения выставки Worldview. Мастера из России и Белоруссии представили более 200 работ изобразительного искусства, художественной обработки кожи, аэрографии, лепки, скульптуры, изделий из дерева и ковки.

«Мы вышли на новый уровень. Первая экспозиция у нас была маленькая. Она проходила в библиотеке. Вторая стала масштабнее и проводилась в „Ламе“, и сейчас вот — Волоколамский кремль. Я очень горжусь тем, что в этом году у нас очень много художников и, самое главное, что это — лучшие художники России», — рассказала организатор выставки Worldview Ирина Шеханова.