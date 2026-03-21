Международная встреча студентов и школьников прошла в Красногорске
В гости к ученикам подмосковного центра приехали студенты Российского университета дружбы народов из Йемена, Нигерии, Мексики и Китая. Встреча стала ответным визитом после того, как девятиклассники побывали в вузе по проекту «Моя профессия — супер».
Гости показали школьникам национальные костюмы, рассказали о традициях и кухне своих стран. Ученики центра в свою очередь угостили иностранных студентов русским борщом.
«Наши выпускники посещали РУДН, где у них были полные дни обучения — профессии, языки, культура, — рассказала директор центра Ирина Северилова. — И вот сегодня к нам приехали сами студенты».
Студенты из Мексики Алексей и Каролина поделились впечатлениями от школы.
«Если сравнить с учебными заведениями у нас, эта школа большая. Здесь много аудиторий, технологий. Преподаватели гордятся учениками. Здорово, что ребята знакомятся не только с испанским, но и с китайским, арабским, английским. Все супер», — отметили они.
Кульминацией встречи стало вручение официальных сертификатов девятиклассникам, которые прошли профессиональный курс в университете. Для выпускников это первый шаг к будущей профессии.