Международная встреча студентов и школьников прошла в Красногорске

В гости к ученикам подмосковного центра приехали студенты Российского университета дружбы народов из Йемена, Нигерии, Мексики и Китая. Встреча стала ответным визитом после того, как девятиклассники побывали в вузе по проекту «Моя профессия — супер».

Гости показали школьникам национальные костюмы, рассказали о традициях и кухне своих стран. Ученики центра в свою очередь угостили иностранных студентов русским борщом.

«Наши выпускники посещали РУДН, где у них были полные дни обучения — профессии, языки, культура, — рассказала директор центра Ирина Северилова. — И вот сегодня к нам приехали сами студенты».

Студенты из Мексики Алексей и Каролина поделились впечатлениями от школы.