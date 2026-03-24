Сегодня 14:40 Международная встреча прошла в образовательном центре в Красногорске

Мероприятие с участием студентов Российского университета дружбы народов состоялось в образовательном центре «Полет». В гости к школьникам приехали жители Йемена, Нигерии, Мексики и Китая.

Ранее 32 ученика центра прошли на площадке вуза обучение по проекту «Моя профессия — супер». «Наши выпускники из девятого класса посещали РУДН. У них были полные дни обучения, как у студентов: профессии, знанию языков, национальной культуры. И вот с ответным визитом приехали к нам сами студенты РУДН», — рассказала директор образовательного центра «Полет» Ирина Северилова.

Участников международной встречи ждало увлекательное путешествие по четырем странам мира. Гости представили национальные костюмы своих народов, познакомили с их культурой, традициями и гастрономическими особенностями. Школьники на правах хозяев мероприятия угощали всех настоящим русским борщом.

Кульминацией встречи стало вручение официальных сертификатов девятиклассникам центра — участникам профессионального курса от Российского университета дружбы народов. Для выпускников это станет первым важным шагом на пути к их будущей интересной профессии.