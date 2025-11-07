Международная ветеринарная конференция пройдет в Красногорске с 12 по 14 ноября

Юбилейная ветеринарная конференция «NVC 2025» пройдет с 12 по 14 ноября в павильоне № 3 выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске. Это 20-е по счету мероприятие, которое за годы существования стало ключевой площадкой для профессионального диалога в России и странах СНГ.

Согласно прогнозам, конференция соберет свыше 300 ведущих специалистов: ветеринарных врачей, ученых, руководителей клиник и представителей компаний, работающих в сфере ветеринарных технологий.

В программе заявлено более 500 докладов, которые будут представлены в рамках 28 тематических секций.

Они охватят как базовые профессиональные навыки, так и направления узкой специализации. Участники смогут узнать о последних достижениях в клинической практике, новых методах диагностики и лечения, а также о внедрении инновационных технологий в повседневную работу. Особое внимание уделят разбору реальных клинических случаев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что благодаря лекциям и практическим занятиям участники смогут не только получить новые знания, но и закрепить их.

Параллельно с деловой программой будет работать специализированная выставка, где ведущие компании представят оборудование, корма, препараты и инновационные решения.

Зарегистрироваться и получить дополнительные сведения о мероприятии можно на официальном сайте.