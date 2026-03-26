Международная сессия определила этапы запуска NICA в Дубне

В Дубне подвели итоги подготовки к запуску ускорительного комплекса NICA, готовность которого оценивается в 95 процентов. Ключевые вопросы развития института и юбилейные итоги рассмотрели представители 18 стран на сессии Комитета полномочных представителей Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

В Объединенном институте ядерных исследований, который в этом году отмечает 70-летие, завершается основной этап работ по созданию одного из самых масштабных научных проектов современности. Сессия Комитета полномочных представителей прошла 25 марта с участием делегатов из полутора десятков государств. Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил доклад, посвященный последним научным результатам и ходу строительства коллайдера NICA, который ученые называют «машиной времени» за возможность воссоздавать условия ранней Вселенной.

Сейчас комплекс, включающий несколько предускорителей и сам коллайдер, чья площадь превышает размеры футбольного поля, готов к запуску на 95%. Параллельно с настройкой основного оборудования ведутся прикладные исследования на линейных ускорителях. Как пояснил ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц, эта инфраструктура позволяет решать не только фундаментальные задачи. Специалисты уже занимаются облучением микросхем для космических кораблей и биологическими экспериментами, в том числе изучают адаптацию растений к условиям других планет.

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил коллектив института с юбилеем, подчеркнув роль организации как флагмана международного сотрудничества.

«ОИЯИ остается в авангарде научной мысли и продолжает задавать высокий уровень научных экспериментов. За 70 лет институт стал местом, где совершаются открытия, которые продвигают вперед науку, технологии, где укрепляется международное сотрудничество», — заявил он.

В год своего 70-летия институт продолжает объединять усилия представителей 36 стран мира, участвующих во флагманских проектах.