Международная резиденция «Творческий практикум» прошла в Звенигороде

На площадке Дома творчества «Звенигород СТД РФ» в Одинцовском округе продолжается состоялась международная образовательная лаборатория-резиденция «Творческий практикум. СТД РФ». Мероприятие собрало 40 участников — театральных деятелей из России, включая приграничные и исторические регионы — Севастополь, Симферополь, Курск, Луганск, а также из зарубежья — Белоруссии, Иордании, Италии, Казахстана, Турции, Узбекистана.

Делегаты приехали в Звенигород, чтобы на неделю погрузиться в атмосферу творчества и усовершенствовать свои профессиональные навыки на занятиях под руководством педагогов Анны Августиновой, Ильи Оши и Настасьи Чуйковой-Любарской.

«Участники просто потрясающие — горящие глаза, полная отдача на занятиях, абсолютная доброжелательность и взаимное уважение. На таких проектах испытываешь огромное счастье от того, что у Союза есть возможность подарить театральным людям эти несколько дней радости», — подчеркнул руководитель проекта, специалист Творческого управления Союза театральных деятелей России Константин Горин.