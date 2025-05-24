Международная регата имени Игоря Ченцова стартовала в Подмосковье

В Подмосковье на акватории Пестовского водохранилища дан старт регате имени Игоря Ченцова. Она открыла международную серию Tenzor Elite Cup 2025. Спортивные состязания вошли в программу ПМЭФ-2025 и стали ведущими в водных турнирах. Об этом сообщило министерство спорта МО.

За звание чемпионов, рейтинговые очки и денежные призы приехали бороться 15 команд не только из России, но и со всего мира. Среди участников — обладатели наград крупнейших международных и всероссийских первенств, обладатели кубков, представители олимпийских дисциплин и лучшие члены сборной России по парусному спорту.

​«После морских условий непривычно оказаться в озерных. Ветер гуляет, и пока полностью адаптироваться нам не удалось, хотя один раз финишировали первыми», — рассказал рулевой команды «ФИШЕ» Алексей Бунзя.

Первые сутки гонок проходили при благоприятных погодных условиях — устойчивом юго-восточном ветре скоростью 5-10 узлов. По итогам четырех стартов лидерство удерживают команды Aladdin, «ФИШЕ» и «Пирогово». Многие фавориты турнира не сумели пробиться топ-5. Например, Hubex, S-kotiki и «Фордевинд» остались позади.