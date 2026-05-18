Международная премия «Мы вместе» объявит финалистов шестого сезона

Осталось меньше недели до окончания приема заявок на шестой сезон международной премии «#МЫВМЕСТЕ». Это главная премия социальных проектов, которая реализуется при поддержке Президента Российской Федерации. Премия включает несколько категорий и номинаций, в том числе «Устойчивое будущее» в категории «НКО и проекты». В этой номинации представлены инициативы, помогающие людям жить в гармонии с природой.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил: «В этой номинации рассматриваются проекты в сфере охраны природы, биологического разнообразия, сохранения ценных экосистем, экологического туризма, образования и просвещения».

Финалисты премии смогут принять участие в годовой образовательной программе в разных точках страны и получат возможность путешествия от АНО «Больше, чем путешествие». НКО и представители делового сообщества могут получить статус «Партнер национальных проектов» и возможность бесплатного участия в Петербургском экономическом форуме.

Заявочная кампания завершается 24 мая. Подать заявку и узнать условия участия можно на сайте.