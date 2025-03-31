Международная научная конференция прошла в Долгопрудном

В Долгопрудном прошла 24-я научно-практическая конференция «Старт в инновации». На мероприятии в технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы собрались школьники из 58 регионов России, стран СНГ и БРИКС.

Участники представили на суд жюри свои проекты.

Премию в размере 20 тысяч рублей в секции «Технологическое предпринимательство» получила ученица лицея в Иннополисе Ксения Гетманцева, которая продемонстрировала разработку Digital hand.

«Цифровой рукав использует микротоки для имитации прикосновений на расстоянии. На нем множество сотовых ячеек, каждая из которых работает как отдельный передатчик. Касаешься рукава на своей руке и человек чувствует твое прикосновение хоть на другом конце земного шара», — пояснила лицеистка.

Это устройство можно будет использовать во время видеозвонков. Гетманцева полагает, что ее разработка придется по вкусу пользователям в возрасте от 15 до 25 лет.

Другие участники представили на мероприятии вращающиеся шахматы, автонастройщик для гитары, а также другие машины и приложеня.