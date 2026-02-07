Международная молодежная конференция по инноватике завершилась в Серпухове

В Серпухове прошел второй день XIX Международной научно-практической конференции «Молодежь и инноватика». Мероприятие приурочили ко Дню российской науки.

Конференция объединила школы, где начинается путь в науку, и крупные исследовательские центры. Среди них — ИФВЭ имени Логунова (Курчатовский институт), Пущинский научный центр РАН, Институт инженерной физики, а также ведущие колледжи и вузы региона.

Молодые исследователи представили более 270 научных работ.

«Мы создаем среду, где таланты могут расти. Серпухов как наукоград — это город-лаборатория, кузница кадров, где идеи становятся технологиями. Энергия и смелость молодежи — самый ценный ресурс для развития округа и страны», — сказал глава Серпухова Алексей Шимко.

Конференция стала площадкой для диалога между учениками, студентами и учеными, а также помогла авторам лучших работ заявить о себе в научном сообществе.