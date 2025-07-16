Международная летняя экологическая школа завершилась в Подмосковье

Как рассказали в ведомства, для школьников провели лекции, практические выезды и занятия. Одним из ключевых событий стала экскурсия на КПО «Нева» в Солнечногорске. Там ребятам показали весь цикл переработки отходов: от попадания мусора на объект до его трансформацию в техногрунт или топливо.

На территории КПО «Нева» находится экспериментальная теплица, где растения высажены в техногрунт. Результаты исследований показывают, что полученные плоды безопасны и их можно принимать в пищу.

«Летняя школа в Тимирязевской академии — это не просто образовательное мероприятие, это инвестиция в будущее Подмосковья. Поддержка подобных просветительских инициатив является нашим приоритетом. Я уверен, что знания и опыт, полученные здесь, принесут ощутимую пользу студентам и региону», — сказал глава министерства Виталий Мосин.

После экскурсии для участников провели конференцию с участием замглавы Минэкологии Подмосковья Вадима Воронцова. На ней обсудили внедрение возможности использования техногрунта.

«Такие выездные мероприятия позволяют студентам в реальности увидеть технологию работы различных предприятий и потом использовать этот опыт в своих научных разработках», — отметил Вадим Воронцов.

В прошлом году участники экологической школы посещали полигон «Торбеево». Там они узнали о переработке строительных отходов и применении вторичного сырья.