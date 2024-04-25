Международная конференция стоматологов прошла в МОНИКИ | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:50 Международная конференция стоматологов прошла в МОНИКИ МОНИКИ им. Владимирского

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Международная научно-практическая конференция стоматологов «Ученики — Ученикам» завершилась в МОНИКИ. Мероприятие направлено на привлечение внимания к модернизации преподавательской деятельности, проведение новейших исследований, а также повышение квалификации медиков.

На конференции выступили специалисты МОНИКИ имени Владимирского, а также представители стоматологических вузов в Ташкенте и Узбекистана.

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«Мы очень рады, что на этой конференции собрались врачи не только Московской области, но и институтов других государств. Сегодня у нас есть возможность обмениваться научными достижениями, навыками, практиками, а это очень важно для любого специалиста, который проводит большую часть своей жизни, оказывая помощь пациентам», — прокомментировала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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