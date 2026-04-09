Международная конференция по инклюзивному образованию прошла в Подмосковье

9 апреля 2026 года в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс» состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные векторы развития инклюзивного потенциала в профессиональном образовании». В мероприятии приняли участие более ста человек, включая представителей педагогических организаций из Московской области, Республики Беларусь, Новокузнецка и Тулы, а также общественных организаций, социальных партнеров и работодателей.

Программа конференции включала пленарное заседание и три тематические секции. Участники обсудили вопросы профессионального становления людей с инвалидностью, стратегии профориентации, сотрудничество с работодателями и сетевое взаимодействие образовательных организаций. Также были затронуты темы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного добровольчества.

В рамках деловой программы была представлена выставка ГК «Исток-Аудио», лидера в разработке и производстве современных средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Участники конференции обменялись опытом и обсудили современные подходы к инклюзии.

Организаторами мероприятия выступили Центр развития движения «Абилимпикс» Сергиево-Посадского социально-экономического техникума, Центр инклюзивного профессионального образования колледжа «Энергия», Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области, Государственный гуманитарно-технологический университет и Государственный социально-гуманитарный университет.