Ученые, эксперты и специалисты по защите окружающей среды собрались в Раменском округе на научно-практической конференции «Инвазивные виды как потенциальная угроза биологической безопасности России». Мероприятие прошло в поселке Быково, в нем приняли участие представители науки и профильных ведомств из разных стран.

Секционные заседания проходили в течение нескольких дней. Конференция объединила 650 специалистов со всей России и более 20 ученых из-за рубежа. Одной из главных тем для обсуждений стал борщевик Сосновского. Доктор сельскохозяйственных наук Софья Железнова выступила с докладом о ситуации в Раменском округе, отметив, что по сравнению с другими районами Московской области округ выглядит неплохо, а дороги становятся основными векторами переноса семян.

Свои исследования представила делегация из Китая. Участник конференции Ху Чжэньсинь рассказал, что они разрабатывают новые методы и препараты для обнаружения инвазивных видов. Он подчеркнул: «Инвазивные виды — это проблема не только для России, но и для Китая. Приехав сюда, я убедился, что российские ученые очень упорно работают над этим вопросом, и, возможно, я получу здесь подсказку, как решить эту проблему». Российские ученые обсудили сотрудничество с участниками конференции. Ближайшие планы — создать дорожную карту по организации совместной лаборатории на территории Китайской Народной Республики. Раменский округ продолжит принимать гостей, а специалисты Всероссийского центра карантина растений — поддерживать фитосанитарную безопасность и просвещать молодых ученых из разных стран.