Международная конференция о будущем среднего образования прошла в Подмосковье

22 апреля прошла Международная конференция «Среднее профессиональное образование как ресурс стратегического развития экономики страны». Участие в ней приняли свыше 1600 человек из 72 регионов России, Казахстана, Беларуси и Китая. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

С приветственным словом выступили Павел Феоктистов, начальник Управления развития и содержания среднего профессионального образования Министерства образования Московской области, и Гулдана Нұрсұлтан, руководитель отдела технического и профессионального образования Управления образования Карагандинской области Республики Казахстан.

На мероприятии было заслушано более 70 докладов от представителей министерств, руководителей образовательных организаций, сотрудников центров подготовки, работодателей и педагогов из трех стран.

Пленарное заседание прошло в формате виртуальной дискуссии и было посвящено обсуждению стратегических направлений развития системы среднего профессионального образования. Конференция также включила шесть тематических секций.

Организаторы конференции: Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области (колледж «Энергия»), Карагандинский высший политехнический колледж, Гомельский государственный машиностроительный колледж и другие образовательные учреждения.

Конференция подчеркнула важность международного сотрудничества в области среднего профессионального образования и создала платформу для формирования экспертного сообщества.