Международная конференция об инклюзивном образовании пройдет в Орехово-Зуеве

Международная научно-практическая конференция об инклюзивном образовании началась в Москве. Одно из мероприятий состоится в Орехово-Зуеве — там 27 июня педагоги обсудят проблемы современного порфессионального образования инвалидов.

Конференция объединила 200 участников из 15 регионов России и пяти стран. Это ведущие эксперты, ученые и педагоги, которые работают в сфере инклюзивного образования.

В первый день конференции участники обсудили современные подходы к обучению студентов-инвалидов и создание доступной среды для них.

Во второй день, 27 июня, в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве пройдут экспертные сессии. Их посвятят проблемам современного профессионального образования инвалидов и практикам обучения таких ребят в колледжах.

В рамках мероприятия для педагогов проводят мастер-классы, где они могут познакомиться с реальными примерами организации инклюзивного образования.