Международная конференция о социализме пройдет в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе 11 сентября пройдет III Международная научная конференция «Социализм в ХХ веке: многообразие моделей и социокультурных практик». Участие примут ведущие российские и зарубежные историки.

Мероприятие состоится в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина». В ходе конференции планируется обсуждение вопросов, связанных с социалистической теорией, практикой, различиями моделей социализма в XX веке, революционными движениями и историей социалистических стран.

«В ходе работы конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с социалистической теорией, практикой, различиями моделей социализма в XX веке, революционными движениями, историями социалистических стран», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Конференция пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. На полях мероприятия историки обсудят проблемные точки мировой системы социализма, левую идею в ХХ веке, социализм как пространство культуры, социалистический блок в условиях Холодной войны, XX съезд КПСС и начало Перестройки.

Конференция станет продолжением сотрудничества музея-заповедника и Института всеобщей истории РАН. На протяжении нескольких лет стороны реализуют совместные научно-исследовательские программы и организуют научно-просветительские мероприятия.